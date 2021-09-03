Kuzey Kore lideri Kim Jong-un: İklim değişikliğine karşı acilen harekete geçmeliyiz

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yetkililerine gıda kıtlığına çözüm bulma çağrısında bulundu ve iklim değişikliği tehlikesine dikkat çekti.

Kuzey Kore'de geçen seneki fırtınalar ve muson yağmurlarının ardından yaşanan kuraklık sebebiyle ekinler zarar görmüştü.

Kim Jong-un, normal dışı iklim koşullarıyla mücadele edebilmek için önlemler alınması gerektiğini söyledi.

"Son yıllarda iklim krizinin oluşturduğu tehlike daha da yükseldi" diyen Kuzey Kore lideri, acil bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuzey Kore lideri, ülkenin sel için yapılan altyapısını güçlendirmesi gerektiğini de ifade etti.