Kuzey Kore lideri Kim Jong-il öldü

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KUZEY KORELİ SPİKER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gün ışığı günlerinden nükleer testlere

Saha teftişleri yapan Kim'in büyük zihinsel ve bedensel yorgunluk içinde olduğu, otopsinin de ölüm nedenini doğruladığı kaydedildi.Kim, 2008 Ağustos'unda bir beyin kanaması geçirmiş ve sağlık durumu bozulmuştu. Kalp ve şeker hastası olduğu düşünülen Kim, bu yaz ise kilo almış ve canlanmış görünüyordu. Kim, uzun yıllar sonra ilk kez Çin ve Rusya'ya ziyaretler düzenlemişti.Kuzey Kore televizyonunun siyahlar içindeki haber spikeri, resmi açıklamayı okurken gözyaşlarını tutmakta zorlanıyordu.BBC'nin Güney Kore'deki muhabiri, Kim'in ölümünün ülke yönetiminde büyük bir boşluk yaratacağını söylüyor. Yonhap haber ajansı Güney Kore ordusunun haber üzerine alarma geçtiğini duyurdu.Kim Jong-il'in en küçük oğlunun iki yıl önce hızlı bir şekilde devlet görevleri için terfi ettirilmesi, komünist devlette devir teslim hazırlığı olarak yorumlanmıştı."Sevgili lider" olarak anılan Kim, iktidarı 1994'te babası ve Kuzey Kore devletinin kurucusu Kim İl-sung'dan devralmıştı.Dünyanın en kapalı rejimlerinden biri olan Kuzey Kore, Kim Jong-il liderliğinde nükleer silah programı konusundaki tartışmalarla sık sık gündeme geliyordu. Kabarık saçları, iri gözlükleri ve platform tabanlı ayakkabıları ile ünlenen Kim, "sır küpü" bir siyasetçi olarak niteleniyordu. Kuzey Kore'nin yönetimini şimdi kimin devralacağı henüz netleşmedi. Oğlu Kim Jong-un babasından devlet başkanlığı görevini devralırsa liderlik de üçüncü kuşak Kim'lere geçmiş olacak.27 yaşında olduğu tahmin edilen ve daha önce hiçbir kamu görevinde bulunmamış olan Kim Jong-un, iki yıl önce tek parti yönetimindeki ülkenin, İşçi Partisi Merkez Komitesi üyeliğine ve Ulusal Savunma Komisyonu başkan yardımcılığına getirildi. Asker olmayan oğul Kim, ayrıca doğrudan orgeneralliğe atanmıştı.Kim Jong-il 2000'li yıllarda 'günışığı siyaseti' adı verilen girişimle, dönemin Güney Kore lideri Kim Dae Jung ile yakınlaşma adımlarına yöneldi.İki liderin görüşmelerine paralel olarak ABD ile temaslar da arttı. Koreli sporcuların müsabakalara ortak takım yollaması, bölünen ailelerin birbirlerini ziyaret etmesi gibi iyi niyet adımları atıldı. Kim Dae Jung, bu nedenle 2000 yılında Nobel barış ödülü aldı.Ancak bu iyimser hava, 2002 yılında ülkenin nükleer programı konusundaki endişelerle dağıldı. ABD'yi kendisine verilen sözleri tutmamakla suçlayan Pyongyang yönetimi BM nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çekildi.Ülke 2006 ve 2009'da nükleer testler yapması bölgede endişe yarattı. Geçen yıl ise G.Kore'ye ait bir geminin batırılması ve bölgedeki bir adaya düzenlenen bombardıman son yılların en gerilimli günlerinin yaşanmasına yol açtı.