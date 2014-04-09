Kuzey Kore lideri Kim Jong, bu kez alev makinesi ile yaktırdı

Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’un devletin üst düzeyinde bulunan 11 bürokratı askeri mahkemelerde yargılatıp alelacele ölüm cezasına mahkum ettirdiği ve bunların cezalarının kısa sürede infaz edildiğini iddia etti. Gazetenin haberine göre ölüm cezalarının infazında insanlık dışı yöntemler de uygulanıyor. Nitekim ölüm cezası alanlar arasında bulunan Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı O Sang Hon, alev makinesi ile yakılarak öldürüldü.

Güney Kore gazetesine göre 11 bürokrat, geçen aralık ayında “yaka paça” görevden alındıktan sonra idam edilen, bazı kaynaklara göre “cesedi köpeklere yedirilen” Kim Jong-un’un eniştesi Ulusal Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Jang Song Thaek ile ilişkilerinden ötürü ölüm cezasına çarptırıldı. Öldürülenler arasında Jang’ın ablası, onun kocası ve Kuzey Kore’nin Küba büyükelçisi Jon Yong Jin’ın da olduğu ileri sürülüyor. Chosun Ilbo’nun haberinde “Bakan yardımcısı ve diğerleri, görevini kötüye kullanıp, ticari işlerinin yapılmasını isteyen Jang’ın emirlerini getirerek ‘vatana ihanet’ ettikleri için ölüme mahkum edildi” denildi. Kim Jong-ul, kendisine karşı darbe hazırlığı içinde bulunduğu iddia edilen Genelkurmay Başkanı Kim Çol’u da ‘havan topu’ ile idam ettirmişti.