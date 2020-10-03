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Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den Trump'a geçmiş olsun mesajı

03 Ekim 2020 07:11

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı yolladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında (KCNA) yer alan haberde, Kim'in, Covid-19 testi pozitif çıkan Trump ve eşinin duygularını paylaştığı belirtilerek, "Liderimiz, iyileşmeleri için samimi temennilerde bulunmuş ve bu durumun üstesinden gelmelerini ümit etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Haberde, Kim'in Trump ve eşine içten selamlarını ilettiği de kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisinin ve First Lady Melania Trump'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı. ABD lideri tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

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