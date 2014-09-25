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Dünya

Kuzey Kore lideri hasta mı?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un' uzun zamandır kamoyunda görülmemesi hasta mı yorumlarına yol açtı

25 Eylül 2014 18:35

 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un üç haftadır herhangi bir etkinlikte görülmemesi ve toplum önüne çıkmaması, liderin sağlık durumunun kötü olduğu yönünde haberlerin çıkmasına neden oldu. Rejimin istikrarı da tartışılan konular arasında yer alıyor.

 

Radikal'in haberine göre,Bugün yapılacak parlamento özel oturumuna katılıp katılmayacağı merakla beklenen Kim Jong-un, daha önce topallarken görülmüş ve sağlığı hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı.

Tokyo’da bulunan Waseda Üniversitesi’nden Toshimitsu Shigemura,  yaptığı açıklamada, “Kim’in sağlığının iyi olmadığı yönünde bir çok haber alıyoruz ve bu haberler onun topalladığı videoyla bağdaşıyor” ifadelerini kullandı. 

Kuzey Kore lideri en son 3 Eylül ’de eşi Ri Sol-ju’yla bir konserde görülmüştü.

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