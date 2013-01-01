Kuzey Kore lideri Güney'e zeytin dalı uzattı

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, 19 yıl aradan sonra televizyondan halka hitap ederek Güney'e zeytin dalı uzattı.

Genç lider, Güney Kore'ye cepheleşmeye nokta koyma çağrısında bulunarak, ekonomik kalkınmanın önemini vurguladı.

Kore'nin bölünmüşlüğüne son vermenin yolunun zıtlaşmayı bırakmaktan geçtiğini belirten Kim, "İlişkilerin geçmişi, aynı vatanın evlatları arasındaki cepheleşmenin savaştan başka bir yere gitmediğini kanıtladı" dedi.

Gözlemciler, yeni yılda halka hitabın ülkenin kurucusu Kim İl-sung'un 1994'deki ölümünden sonra bir ilk olduğunu, bu hamlenin Güney'le yumuşama ve ekonomik reform sinyali verdiğini bildirdi.

Kim Yong-un'un babası ve selefi Kim Jong-il, kamuoyu karşısında hayli seyrek görünürken, nadiren halka doğrudan hitap etmeyi seçiyordu.

Kim Yong-il, 17 senelik diktatörlük yönetiminde halka resmi medya aracılığıyla ulaşıyordu.

Öte yandan, tarihi konuşmanın Kuzey Kore'nin uzaya başarıyla fırlattığı uydunun özgüveniyle yapıldığına işaret eden analistler, bunun Kuzey Kore'nin geleneksel olarak tansiyonu tırmandırıp masaya oturma taktiğiyle örtüştüğüne dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra, Güney Kore'de liderliğe gelen Park Geun-hye'nin Kuzey Kore'yle daha fazla ilişki ve yardımları artırma taahhüdünün de bu taktiğe zemin hazırladığı belirtiliyor.

Güney Kore'nin bir önceki devlet başkanı Lee Myung-bak, görevi süresince Kuzey'e karşı sert bir politika benimsemiş ve yardımları önemli ölçüde askıya almıştı.