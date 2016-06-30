Kuzey Kore lideri başkanlık hedefine yaklaşıyor



Kuzey Kore lideri Kim, Ulusal Kongre tarafından yeni oluşturulan ‘Devlet İşleri Komitesi'nin başına getirildi. Komünist Parti'nin gazetesi Rodong Sinmum haberi, Kim'in portresiyle manşetten duyurdu. Manşette, ‘Partinin ve halkın en üst düzey lideri' başlığı kullanıldı.

Yeni oluşturulan Devlet İşleri Komitesi, ülkedeki tek partinin, ordunun ve devletin tüm yetkilerini barındırıyor. Yeni komite daha önce en üst devlet makamı olan Ulusal Savunma Komitesi'nin yerini aldı. Ulusal Savunma Komitesi son olarak Kim'in babası Kim Jong İl tarafından siyasi karar organı olarak kullanılıyordu.

Devlet İşleri Komitesi'nin yetki alanı çok daha geniş. Yetkileri ordu, parti ve devletin tüm yetkilerini birleştiriyor. Her bir birim için de bir başkan yardımcısı atandı.

Analistlere göre Kuzey Kore lideri yeni komite ile başkanlık sistemine yaklaşıyor. Bu unvan son olarak Kim'in dedesi ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim İl Sung tarafından kullanılmıştı. 1994 yılında hayatını kaybeden Kim İl Sung, ebedi başkan ilan edilmişti. Bu unvan ölümünden bu yana kullanılmıyor.