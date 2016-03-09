Kuzey Kore küçük nükleer füze geliştirdi



Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un küçük nükleer başlık geliştirme çalışmalarının standartlaştırıldığını açıkladı. Resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kim Jong Un geliştirmekte oldukları termonükleer başlıkların ‘nükleer caydırıcılık gücünün' yüksek olduğunu ve uzun menzilli taşıyıcı füzelere yerleştirilmeye elverişli hale geldiğini söyledi.

Kuzey Kore yönetimi geçen yıl küçük çaplı nükleer başlık geliştirmeyi başardıklarını duyurmuştu. Kuzey Kore lideri Kim yeniden ‘önleyici nükleer darbe' tehdidinde bulundu. ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatı devam ediyor.

Kuzey Kore'nin çok sayıda nükleer başlık geliştirdiği uzmanlar tarafından da doğrulanıyor. Ancak bu başlıkların hasar görmeden hedefe ulaşacak şekilde uzun menzilli taşıyıcı füzelere yerleştirilebileceği açıklık kazanmadı. Amerikan Savunma Bakanlığının bir yetkilisi, Kuzey Kore'nin kıtalararası füzeleri nükleer başlıkla donatabileceğini şimdiye kadar kanıtlayamadığını söyledi.

Kuzey Kore 6 Ocak'ta, 2006 yılından sonraki dördüncü nükleer denemesini yaptığını, bir ay arayla da balistik füze denediğini duyurmuştu. Denemeler Birleşmiş Milletler kararlarlına aykırı olduğu için devletler teşkilatı Kuzey Kore hakkında ağır yaptırım kararı aldı.