T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kuzey Kore küçük nükleer füze geliştirdi

Kuzey Kore lideri küçük çaplı nükleer başlık geliştirdiklerini duyurdu. Uzmanlar, başlıkların uzun menzilli füzelere uygun olduğundan şüpheliler.

09 Mart 2016 13:37


Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un küçük nükleer başlık geliştirme çalışmalarının standartlaştırıldığını açıkladı. Resmi haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kim Jong Un geliştirmekte oldukları termonükleer başlıkların ‘nükleer caydırıcılık gücünün' yüksek olduğunu ve uzun menzilli taşıyıcı füzelere yerleştirilmeye elverişli hale geldiğini söyledi.

Kuzey Kore yönetimi geçen yıl küçük çaplı nükleer başlık geliştirmeyi başardıklarını duyurmuştu. Kuzey Kore lideri Kim yeniden ‘önleyici nükleer darbe' tehdidinde bulundu. ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatı devam ediyor.

Kuzey Kore'nin çok sayıda nükleer başlık geliştirdiği uzmanlar tarafından da doğrulanıyor. Ancak bu başlıkların hasar görmeden hedefe ulaşacak şekilde uzun menzilli taşıyıcı füzelere yerleştirilebileceği açıklık kazanmadı. Amerikan Savunma Bakanlığının bir yetkilisi, Kuzey Kore'nin kıtalararası füzeleri nükleer başlıkla donatabileceğini şimdiye kadar kanıtlayamadığını söyledi.

Kuzey Kore 6 Ocak'ta, 2006 yılından sonraki dördüncü nükleer denemesini yaptığını, bir ay arayla da balistik füze denediğini duyurmuştu. Denemeler Birleşmiş Milletler kararlarlına aykırı olduğu için devletler teşkilatı Kuzey Kore hakkında ağır yaptırım kararı aldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Kuzey KoreKore Devlet Başkanı Kim JongKCNAKim JongKoreKimGüney KoreSavunma BakanlığınınOcakBirleşmiş MilletlerDeutsche Welle Türkçe DWAFP/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24