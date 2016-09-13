Kuzey Kore krizi: ABD'den B-1 savaş uçaklarıyla gözdağı

ABD, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği beşinci nükleer denemesi üzerine iki savaş uçağını Güney Kore üzerinde uçurdu.

Ses hızını aşabilen B-51 Lancer savaş uçaklarının sınırın 77 km uzağındaki bir askeri üssün üzerinden alçaktan uçuş yaptıkları bildirildi.

Pyongyang'ın son nükleer denemesinin bugüne kadar yaptığı beş testin en büyüğü olduğu sanılıyor.

ABD, Kuzey'e son denemenin 'ciddi sonuçları' olacağı uyarısında bulundu.

B-51 savaş uçakları yer altındaki askeri tesisleri de imha edebilecek nükleer füze ve bombalar taşıma kapasitesine sahip.