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BBC Türkçe

Kuzey Kore krizi: ABD'den B-1 savaş uçaklarıyla gözdağı

ABD, Kuzey Kore'nin beşinci nükleer denemesi üzerine nükleer silah kapasiteli ses hızını aşabilen iki savaş uçağını Kore yarımadasının güneyinde alçaktan uçurdu.

13 Eylül 2016 12:45

ABD, Kuzey Kore'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği beşinci nükleer denemesi üzerine iki savaş uçağını Güney Kore üzerinde uçurdu.

Ses hızını aşabilen B-51 Lancer savaş uçaklarının sınırın 77 km uzağındaki bir askeri üssün üzerinden alçaktan uçuş yaptıkları bildirildi.

Pyongyang'ın son nükleer denemesinin bugüne kadar yaptığı beş testin en büyüğü olduğu sanılıyor.

ABD, Kuzey'e son denemenin 'ciddi sonuçları' olacağı uyarısında bulundu.

B-51 savaş uçakları yer altındaki askeri tesisleri de imha edebilecek nükleer füze ve bombalar taşıma kapasitesine sahip.

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