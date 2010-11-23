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Dünya

KUZEY KORE: KONU İKİ ÜLKE ARASINDA TARTIŞILMALI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

23 Kasım 2010 22:42

-KUZEY KORE: KONU İKİ ÜLKE ARASINDA TARTIŞILMALI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.11.2010 - Kuzey Kore'nin BM temsilci yardımcısı Pak Tok-hun, Kuzey ve Güney Kore arasında sınırda karşılıklı topçu ateşi açılmasıyla ilgili olarak, konunun BM Güvenlik Konseyi'nce değil, iki ülke arasında ele alınması gerektiğini söyledi.   Pak Tok-hun, "Bu, Güvenlik Konseyi tarafından değil, Kuzey ve Güney Kore arasında tartışılmalı" dedi.  BM kulislerinde BM Güvenlik Konseyi'nin konuyla ilgili olarak acilen toplanabileceği konuşuluyor. Konseyin acilen toplanabilmesi için, konsey üyelerinin başkanlığa bu yönde talepte bulunması gerekiyor. Bu arada, Kuzey Kore'nin Güney Kore'nin Yeonpyeong adasına topçu ateşi açması sonucu daha önce 16 olduğu açıklanan yaralı sayısı, 15 olarak düzeltildi.  Güney Kore, sınırdaki adaya Kuzey Kore'nin yaklaşık 10 top mermisi atmasına ateşle karşılık verdiğini ve 2 askerinin öldüğünü açıklamıştı. Pyongyang ise ilk ateşi açan tarafın kendileri olmadığında ısrar ediyor.

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