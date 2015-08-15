T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore kendi zaman dilimine geçti

Değişikliği amacı 'Japon emperyalizminden kurtuluşu' simgelemek

15 Ağustos 2015 02:26

 

Kuzey Kore İkinci Dünya Savaşı sonunda "Japon emperyalizminden kurtuluşu" simgelemesi için, gece yarısında saatleri standart saat diliminin 30 dakika gerisine alarak kendi zaman dilimine geçti.

Yeni uygulama, Kore'nin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 15 Ağustos 1945'te Japonya'nın işgalinden kurtulmasının 70. yıl dönümünde başkent Pyongyang'da yapılan kutlamalarla başladı.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından geçen hafta yayımlanan haberde "Pyongyang Saat Dilimi"nin Japon sömürgesi döneminden kalan son izlerini de söküp atacağı ifade edilmişti.

Güney Kore yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetiminin kararının, sınır kasabası Kaesong'daki sanayi bölgesinde ufak karışıklıklara yol açabileceğini belirtmişti.

Kuzey Kore'nin yeniden kullanmaya başlayacağı saat dilimi, Kore Yarımadası'nda 1908'de kabul edilmişti. Halihazırda Kuzey Kore, Güney Kore ve Japonya'da uygulanan ortak saat dilimi ise Japonya'nın 1910'dan 1945'e kadar Kore Yarımadası'nı işgali sırasında başlatılmıştı. 

Güney Kore, "daha pratik olduğu ve uluslararası uygulamalara uyduğu için" Japonya ile aynı saat dilimini kullanacağını açıklamıştı.

 

ETİKETLER

kuzey koresaat dilimihaberjaponyaemperyalizmaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24