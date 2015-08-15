Kuzey Kore kendi zaman dilimine geçti

Kuzey Kore İkinci Dünya Savaşı sonunda "Japon emperyalizminden kurtuluşu" simgelemesi için, gece yarısında saatleri standart saat diliminin 30 dakika gerisine alarak kendi zaman dilimine geçti.

Yeni uygulama, Kore'nin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 15 Ağustos 1945'te Japonya'nın işgalinden kurtulmasının 70. yıl dönümünde başkent Pyongyang'da yapılan kutlamalarla başladı.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından geçen hafta yayımlanan haberde "Pyongyang Saat Dilimi"nin Japon sömürgesi döneminden kalan son izlerini de söküp atacağı ifade edilmişti.

Güney Kore yaptığı açıklamada, Pyongyang yönetiminin kararının, sınır kasabası Kaesong'daki sanayi bölgesinde ufak karışıklıklara yol açabileceğini belirtmişti.

Kuzey Kore'nin yeniden kullanmaya başlayacağı saat dilimi, Kore Yarımadası'nda 1908'de kabul edilmişti. Halihazırda Kuzey Kore, Güney Kore ve Japonya'da uygulanan ortak saat dilimi ise Japonya'nın 1910'dan 1945'e kadar Kore Yarımadası'nı işgali sırasında başlatılmıştı.

Güney Kore, "daha pratik olduğu ve uluslararası uygulamalara uyduğu için" Japonya ile aynı saat dilimini kullanacağını açıklamıştı.