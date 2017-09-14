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Dünya

Kuzey Kore: Japonya'yı nükleerle batırırız

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseri kötülük aracı"

14 Eylül 2017 18:10

kuzey Kore, son nükleer denemesinin ardından Birleşmiş Milletler’den yeni yaptırım kararı çıkaran ABD ile Japonya’yı tehdit etti. Pyonyang yönetimi, Japonya’yı oluşturan dört ana adayı ‘nükleer silah kullanarak batırma’, ABD’yi de ‘küle çevirip karanlığa gömme’ tehdidinde bulundu. Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi’nin dağıtılması çağrısı da yer aldı.

Gazete Duvar'ın haberine göre, ülkenin dış ilişkilerinden sorumlu Kore Asya-Pasifik Barış Komitesi’nin açıklamasında, “Dört ada nükleer bombayla denize batırılmalı. Japonya’nın artık bizim yakınımızda var olmasına ihtiyacımız yok” denildi. ABD’ye de, “Amerikan ana karasını küle indirgeyip karanlığa gömelim. Şu ana dek hazırladığımız bütün misilleme araçlarını harekete geçirerek hıncımızı alalım” tehdidi yöneltildi.

 

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseri kötülük aracı"

 

Açıklamada, iki ülkenin yaptırım tasarısını pazartesi günü oybirliğiyle kabul eden BM Güvenlik Konseyi de hedef alındı. Komite, ‘ABD’nin emriyle hareket eden rüşvet almış ülkelerin oluşturduğu bir kötülük aracı’ olarak nitelediği Güvenlik Konseyi’nin dağılması çağrısı yaptı.

 

Ne olmuştu?

 

Kuzey Kore’nin Japonya üzerinden uçan bir füzeyle nükleer deneme gerçekleştirdiği 3 Eylül’den bu yana bölgedeki gerilim artmış durumda. ABD’nin bu denemeye tepki olarak hazırladığı son yaptırım tasarısı pazartesi günü BM Güvenlik Konseyi’nde onaylandı. Bu son yaptırımlarla, ülkenin ikinci büyük ihracat kalemi olan tekstil hedef alınıyor. Yaptırımları Konsey’in daimi üyeleri Çin ve Rusya da destekledi. (

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