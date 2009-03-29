Kuzey Kore Japonları korkuttu





Kuzey Kore'nin Nisan ayında uzaya fırlatmayı planladığı iletişim uydusu taşıyan füze Japon Denizi'ni hareketlendirdi.



Planın uzun menzilli bir füze denemesi olduğundan endişe eden ABD, Japonya ve Güney Kore bölgede tüm tedbirlerini artıyor. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada olası tehlikeli füze parçalarını engellemek için bölgeye füzesavar donanımlı iki geminin konuşlandırıldığı açıklandı. Üçüncü bir geminin de Kore'den fırlatılacak füzenin düşeceği tahmin edilen Pasifik Okyanusu'na doğru yola çıktığı kaydedildi. ABD ordusundan bir yetkili de Aegis donanımlı iki gemilerini Güney Kore limanından söz konusu bölgelere hareket ettiğini belirtti. Konuya dahil olan Rusya ise "Şu an Kuzey-Doğu Asya bölgesinde gergin bir atmosfer var. Kuzey Kore'deki ortaklarımızın bu fırlatmayı durdurması daha iyi olacak" denildi.

