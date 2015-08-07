Kuzey Kore 'Japon emperyalizminden' kurtulmanın yolunu buldu!

Kuzey Kore devlet medyası, İkinci Dünya Savaşı sonunda 'Japon emperyalizminden kurtuluşu' simgelemesi için yeni bir zaman dilimine geçileceğini bildirdi. Böylece Kuzey Kore kendine özgün bir zaman dilimine geçmiş olacak.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Kuzey Kore şu anda Güney Kore ve Japonya ile aynı zaman diliminde; bu da Türkiye'den 7 saat ileri. Ama 15 Ağustos'ta saatler 30 dakika geri alınacak.

1910'da Japonya'nın işgal ettiği Kore Yarımadası, o tarihe kadar Türkiye'den 6 buçuk saat ileriydi.

Güney Kore'den yapılan açıklamada, Kuzey'in yeni zaman dilimine geçme kararının iki ülke tarafından ortaklaşa işletilen Kuzey Kore'deki Kaesong fabrikasında bazı aksaklıklara neden olabileceği söylendi.

Bir ülkenin hangi zaman diliminde olacağını onaylayan bir uluslararası kurum yok. Ülkeler hangi saat diliminde olacaklarına kendi başlarına karar veriyor.

Komşuları Avustralya ve Yeni Zelanda'da daha kolay iletişim kurmak amacıyla, 2011 yılında Samoa bulunduğu zaman dilimini değiştirmişti.

Kuzey Kore kendi özgün saat dilimini yaratan tek ülke değil.

Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez 2007 yılında 'gündoğumunun daha adil dağılımı için' saatleri yarım saat geri almıştı. Venezuela şimdi Türkiye saatinden 6 buçuk saat ileride bir saat dilimine sahip.