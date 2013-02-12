Kuzey Kore ilk nükleer denemesini yaptı

Kozey Kore, Kim Jong-Un liderliğindeki ilk nükleer denemesini yaptı. Bunu ortaya çıkaran ise bir deprem oldu.

Kuzey Kore'nin Kuzey Hamkyung bölgesindeki Kilju kasabasında bir deprem meydana geldi.

Çin sismoloji yetkilileri, 4,9 şiddetindeki sarsıntının derinliğinin 'sıfır' kilometre olduğunu duyurdu.

Bölgenin nükleer deneme alanı olduğunu belirten Güney Kore'den, ''Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer deneme yaptığına inandıkları'' açıklaması gelirken, Kuzey de kısa süre sonra bu iddiayı doğruladı.

Kuzay Kore 2006 ve 2009 yıllarında yaptığı nükleer denemelere bir yenisini daha ekledi.

Bu, babasının ölümünün ardından geçen yılın kasım ayında liderlik koltuğuna geçen Kim Jong-Un'un ilk nükleer denemesi olarak da kayıtlara geçti.



Deprem ve iddia



Olayla ilgili ilk bilgiler, Kilju kasabasında meydana gelen 4.9 büyüklüğünde deprem ve depremin derinliğinin 'sıfır' kilometre olarak açıklanamasının ardından elde geldi.

Şinhua ajansının Güney Kore kaynaklarına dayandırarak yaptığı haberde, bu depremin derinliğinin, "ülkenin üçüncü nükleer testini yaptığının potansiyel sinyali olduğu" kaydedildi.

Güney Kore ordusunun sınır ötesi potansiyel provokasyonlar için alarm durumuna geçtiği, Güney Koreli bir yetkilinin, "Kuzey Kore'nin nükleer deneme planına ilişkin ABD ve Çin'i uyardığı" bilgisi de haberde yer aldı.



Kuzey'den doğrulama



Güney'de yaşanan bu gelişmelerin ardından Kuzey'den bir açıklama geldi.

Nükleer testin salı günü yapıldığı ve ‘düşmanca saldırılara karşı barışçıl tutumu sürdürmek maksatlı’ olduğu belirtildi.

‘Küçük bir deneme’ denilen bu adım, geçen yılın kasım ayında ülkenin yeni lideri olan Kim Jong-Un’un ilk nükleer denemesi olarak da kayıtlara geçti.