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Dünya

Kuzey Kore ile yeni kriz mi?

Kuzey Kore hükümeti, nükleer tesis söküm işlemini ABD'yi protesto için askıya aldığını açıkladı.

26 Ağustos 2008 03:00

Kuzey Kore hükümeti, nükleer tesis söküm işlemini ABD'yi protesto için askıya aldığını açıkladı. KCNA ajansının bildirdiğine göre, söküm işlemlerine 14 Ağustos'ta ara verildi.

Dışişleri sözcüsüne dayanan ajans, yetkililerin geçen yılın temmuz ayında devre dışı bırakılan Yongbyon santralini de tekrar faaliyete geçirmeyi tasarladığını kaydetti. Yongbyon santralinin, Kuzey Kore'nin nükleer programının bel kemiğini oluşturduğu düşünülüyor.

Listeden çıkarılmamak kızdırdı

Pyongyang hükümeti, ABD'nin Kuzey Kore'yi terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarmaya yanaşmamasına kızıyor.

Kuzey Kore; enerji yardımıyla güvenlik ve diplomasi alanında teminat karşılığında nükleer programını terk etmenin pazarlıklarını 2003 yılından beri yapıyor. Pyongyang, 2007 ekim başında varılan çok taraflı anlaşma uyarınca, en büyük nükleer santralini sökmeye başlamıştı.

Hükümet, 26 Haziran'da da atom faaliyetlerine ilişkin rapor açıklamıştı. Terör listesinden çıkarılırsa Kuzey Kore uluslararası kuruluşlardan borç alabilecek, Amerikan yardımından faydalanabilecek.

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