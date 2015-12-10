Kuzey Kore hidrojen bombası ürettti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, başkent Pyongyang’daki geliştirilmiş silah fabrikasını gezerken, hidrojen bombası ürettiklerini ve bu bombayı egemenliklerini korumak için nükleer silahlarla birlikte kullanma kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA’nın aktardığına göre, Kuzey Kore’nin askeri endüstrisini aktif olarak geliştirmek zorunda olduğuna vurgu yapan Devlet Bakanı Kim Jong-un, “Bağımsızlığımız ve ulusal onurumuzu nükleer ve hidrojen saldırılarla savunma kapasitesine kavuşan büyük bir nükleer güç haline geldik” ifadelerini kullandı. Kuzey Kore 10 Nisan 2015’te nükleer silah ürettiğini duyurmuş, 3 kez de (2006, 2009, 2013) yeraltında nükleer deneme gerçekleştirmişti.

Hidrojen bombası dünyanın en güçlü silahı olarak nitelendiriliyor. ABD, 1952’de atom bombasından çok daha etkili ve yıkıcı bir silah olan hidrojen bombasını geliştirdi. İlk hidrojen bombası 1954 yılında Büyük Okyanus’taki Marshall Adaları’na atılarak ABD tarafından denendi. Atılan bomba Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombalarının yaklaşık 1000 katı gücündeydi. Sovyetler Birliği de, geliştirdiği hidrojen bombasını, 30 Ekim 1961 tarihinde denedi. Bu bombanın, Hiroşima’ya atılan atom bombasından yaklaşık 3800 kat daha güçlü olduğu gözlendi. Bombanın oluşturduğu alev topu 965 km öteden görüldü.