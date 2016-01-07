Kuzey Kore, hidrojen bombası testinde yalan mı söyledi?

Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde başarılı bir hidrojen bombası denemesi yaptığı açıklaması hem tepkiyle hem de kuşkuyla karşılandı.

Eğer, gerçekten Kuzey Kore'nin denemesinin başarılı olduğu teyit edilirse, bu, Pyongyang'ın 2006'dan bu yana gerçekleştirdiği dördüncü nükleer test olacak ve Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini ciddi şekilde güçlendirdiğini ortaya koyacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre nükleer uzmanlar, deneme sırasında kaydedilen patlamanın gerçekten hidrojen bombasından mı kaynaklandığı konusunda şüphelerini dile getiriyor.

Atomların birleştirilmesiyle gerçekleşen füzyon teknolojisi kullanılarak üretilen hidrojen bombası, atom bombasından çok daha güçlü ve teknolojik olarak çok daha ileri bir silah olarak niteleniyor.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombaları ise atomun parçalanmasıyla üretiliyor.

ABD, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinde bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin şüphelerini dile getirdi.

ABD: İncelemeler iddialarla örtüşmüyor

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, "İlk incelemeler, Kuzey Kore'nin başarılı bir hidrojen bombası denemesi yaptığı iddialarıyla örtüşmüyor" dedi.

Earnest, "Son 24 saat içinde, ABD hükümetinin Kuzey Kore'nin teknik ve askesi kapasitesi hakkındaki değerlendirmelerini değiştirecek bir şey olmadı" diye konuştu.

Pyongyang'ın denemesi konusunda kuşkusunu dile getiren uzmanlardan ABD merkezli Rand Corporation'dan Bruce Bennett de, ''Ortaya çıkan patlamanın Kuzey Kore'nin iddia ettiğinden 10 kat daha güçlü olması gerekiyor'' diyor ve şöyle devam ediyor:

''Dolayısıyla Kim Jong-un, hidrojen bombası denemesi yapmadıkları halde yaptıklarını söyleyerek ya yalan söylüyor ya da atomun parçalandığı bir silahtan biraz daha güçlü bir bomba kullandılar veya denemenin hidrojen ya da fizyon kısmında işler istedikleri gibi gitmedi.''

Çin Devlet Televizyonu'na konuşan Çinli askeri uzmanlardan Du Wenlong da, ellerindeki verilerin ''patlayıcının hidrojen bombası olduğu iddiasını desteklemediği'' görüşünde.

Güney Koreli siyasetçi Lee Cheol-woo ise, ülkesinin istihbarat servisinden brifing aldığını belirterek, patlamanın ''muhtemelen hidrojen patlamasının gerisinde kaldığını'' söyledi.

Ancak Pyongyang'da görev yapmış olan eski İngiltere Büyükelçisi John Evevard, ''patlamanın boyutlarının bir kenti haritadan silebilecek büyüklükte ve derin kaygı verici olduğunu'' kaydetti.

Pyongyang sabah saatlerinde, Punggye-ri nükleer merkezi yakınlarında sarsıntı tespit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada 'başarılı bir hidrojen bombası denemesi yaptıklarını' duyurmuştu.

Kuzey Kore resmi televizyon kanalından yapılan açıklama, Punggye-ri adlı nükleer merkez yakınlarında 5.1 şiddetinde sarsıntı tespit edilmesinden saatler sonra geldi.

Kuzey Kore'nin 2006 yılından bu yana Punggye-ri'de üç yer altı nükleer deneme yaptığı düşünülüyor.

Kuzey Kore resmi televizyon kanalında denemeyi duyuran spiker, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ilk hidrojen bombası denemesi 6 Ocak 2016'da saat 10.00'da başarıyla gerçekleştirilmiştir" dedi.

Kuzey Kore, dördüncü nükleer denemesini yaptığını ifade ettiği açıklamasında ayrıca, "ABD'nin düşmanca politikalarına karşı kendisini korumak için nükleer programını güçlendirmeye devam edeceğini" belirtti.

Resmi haber ajansından duyurulan açıklamada Pyongyang'ın 'ABD'nin saldırgan tutumunu koruduğu sürece nükleer programından vazgeçmeyeceği' kaydedildi.

Kuzey Kore, 'sorumluluk sahibi bir nükleer devlet' gibi hareket edeceğini ve 'egemenliği ihlal edilmediği sürece nükleer silahlarını kullanmayacağını' söyledi.

Hidrojen bombası nedir?

Füzyon reaksiyonu esasına dayalı hidrojen bombasının patlama gücü, atom bombasından daha kuvvetli.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen ay Pyonyang'ın hidrojen bombası geliştirdiğini iddia etmişti, uzmanlar ise bu söyleme kuşkuyla yaklaşmıştı.

Hidrojen bombası, hidrojen iztopları (yerdeşleri) arasındaki nükleer füzyon tepkimesinin oluşturduğu enerjinin, denetimsiz biçimde patlayarak açığa çıkmasıyla oluşan bir silah.

Bu silah, 1958 yılında ABD tarafından geliştirildi.

'Termonükleer silah' olarak da bilinen hidrojen bombası, daha az radyoaktif serpinti yaydığı için 'temiz bomba' olarak da bilinir. Ancak atom bombalarına kıyasla çok daha güçlü.

Kuzey Kore'nin nükleer programının tarihçesi

2002 Ekim: Kuzey Kore gizli nükleer silah programı olduğunu ilk defa doğruladı

2006 Ekim: Üç yeraltı nükleer patlamalarından ilki açıklandı, deneme Punggye-ri nükleer merkezinde yapıldı

2009 Mayıs: Kuzey Kore, nükleer programıyla ilgili uluslararası görüşmelerden çekildikten bir ay sonra ikinci yeraltı nükleer denemesini yaptı

2013 Şubat: Üçüncü nükleer deneme yapıldı, resmi medya 'küçültülmüş ve daha hafif nükleer aygıt' olduğunu duyurdu

2015 Mayıs: Pyongyang, denizaltından atılan füzeleri denediğini iddia etti, bu füzelerin tespiti geleneksel aygıtlara kıyasla daha zor

2016 Ocak: Kuzey Kore hidrojen bombasını başarıyla test ettiğini duyuru