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Dünya

Kuzey Kore: Hidrojen bombası denemesini başarıyla gerçekleştirdik

"ABD'nin saldırgan tutumu devam ettiği sürece, nükleer program güçlendirilecek

Fotoğraf: Arşiv

06 Ocak 2016 09:35

Kuzey Kore, nükleer merkezi yakınlarında sarsıntı tespit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada 'başarılı bir hidrojen bombası denemesi yaptıklarını' duyurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre 

Kuzey Kore resmi televizyon kanalından yapılan açıklama, Punggye-ri adlı nükleer merkez yakınlarında 5.1 şiddetinde sarsıntı tespit edilmesinden saatler sonra geldi.

Kuzey Kore'nin 2006 yılından bu yana Punggye-ri'de üç yer altı nükleer deneme yaptığı düşünülüyor.

Kuzey Kore resmi televizyon kanalında denemeyi duyuran spiker, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin ilk hidrojen bombası denemesi 6 Ocak 2016'da saat 10.00'da başarıyla gerçekleştirilmiştir" dedi.

Kuzey Kore, dördüncü nükleer denemesini yaptığını ifade ettiği yazılı açıklamasında ayrıca, "ABD'nin düşmanca politikalarına karşı kendisini korumak için nükleer programını güçlendirmeye devam edeceğini" belirtti.

Resmi haber ajansından duyurulan açıklamada Pyongyang'ın 'ABD'nin saldırgan tutumunu koruduğu sürece nükleer programından vazgeçmeyeceği' kaydedildi.

Kuzey Kore, 'sorumluluk sahibi bir nükleer devlet' gibi hareket edeceğini ve 'egemenliği ihlal edilmediği sürece nükleer silahlarını kullanmayacağını' söyledi.

 

Hidrojen bombası nedir?

Füzyon reaksiyonu esasına dayalı hidrojen bombasının patlama gücü, atom bombasından daha kuvvetli.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçen ay Pyonyang'ın hidrojen bombası geliştirdiğini iddia etmişti, uzmanlar ise bu söyleme kuşkuyla yaklaşmıştı.

Hidrojen bombası, hidrojen iztopları (yerdeşleri) arasındaki nükleer füzyon tepkimesinin oluşturduğu enerjinin, denetimsiz biçimde patlayarak açığa çıkmasıyla oluşan bir silah.

Bu silah, 1958 yılında ABD tarafından geliştirildi.

'Termonükleer silah' olarak da bilinen hidrojen bombası, daha az radyoaktif serpinti yaydığı için 'temiz bomba' olarak da bilinir. Ancak atom bombalarına kıyasla çok daha güçlüdür.

Kuzey Kore'nin nükleer programının tarihçesi

2002 Ekim: Kuzey Kore gizli nükleer silah programı olduğunu ilk defa doğruladı

2006 Ekim: Üç yeraltı nükleer patlamalarından ilki açıklandı, deneme Punggye-ri nükleer merkezinde yapıldı

2009 Mayıs: Kuzey Kore, nükleer programıyla ilgili uluslararası görüşmelerden çekildikten bir ay sonra ikinci yeraltı nükleer denemesini yaptı

2013 Şubat: Üçüncü nükleer deneme yapıldı, resmi medya 'küçültülmüş ve daha hafif nükleer aygıt' olduğunu duyurdu

2015 Mayıs: Pyongyang, denizaltından atılan füzeleri denediğini iddia etti, bu füzelerin tespiti geleneksel aygıtlara kıyasla daha zor

2016 Ocak: Kuzey Kore hidrojen bombasını başarıyla test ettiğini duyuru

 

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