Kuzey Kore Heyeti Güney Kore'de

Kuzey Koreli General Kim Yong Chol'un başını çektiği sekiz kişilik heyet 2018 Kış Olimpiyatları'nın kapanış törenine katılmak için pazar günü Güney Kore'ye geldi.

Pyongyang'ın iki Kore arası ilişkilerden sorumlu ismi olan General Kim Yong Chol, Güney Kore'de bir yaptırım listesinde yer alıyor. Bu nedenle generalin heyete başkanlık etmesi Güney Kore'de tartışmalara neden olmuştu.

2010 yılında batan Güney Kore'ye ait bir savaş gemisinde hayatını kaybedenlerin yakınları General Kim Yong Chol'un ziyaretini protesto edip idam edilmesini istedi. Güney Kore donanmasına ait Cheonan korvet tipi savaş gemisinin Kuzey Kore tarafından batırıldığını savunan protestocular, generali olaydan sorumlu tutuyor.

İnfilak ederek batan savaş gemisinde 46 kişi yaşamını yitirmişti. Kuzey Kore ise olayla bağlantılarını reddetmiş; torpido, farklı birçok çeşit silah ve cephane taşıyan gemide bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiğini savunmuştu.

ABD ve Kuzey Kore heyetleri görüşecek mi?

Pyongyang'da düzenlenecek Olimpiyat kapanış törenine Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın da katılacak olması, Kuzey Kore ve ABD temsilcileri arasında bir görüşme yapılabileceği spekülasyonlarına sebep oldu.

Kuzey Kore heyetinde Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan ve ABD ile ilişkilerden sorumlu olan yüksek mevkideki bir diplomatın da bulunduğu belirtiliyor. Bu diplomatın Dışişlerinde görevli olan ve nükleer çalışmalar ile füze programları konularından sorumlu müdür yardımcısı Choe Kang Il olduğu kaydediliyor.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders ise Ivanka Trump'ın generalle görüşme planı olmadığını açıkladı. Ancak ABD heyetinde ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Kore'den sorumlu temsilcisi Allison Hooker da yer alıyor. 2014 yılında Pyongyang'ı ziyaret eden Hooker burada General Kim Yong Chol ile tanışmıştı.

AFD,dpa/BW,BS

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