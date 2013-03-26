Kuzey Kore: Hawaii’yi de vururuz

ABD'yi bir kez daha vurmakla tehdit eden Kuzey Kore, askeri birliklerin Hawaii ve Guam’a da saldırı düzenlemeye hazır olduğunu bildirdi.



Devlet ajansı olan KCNA, uzun menzilli füzeler de dahil, tüm topçu birliklerinin savaşa hazır pozisyona geçirilmesi için emir verildiğini duyurdu.

Birliklerin, Kuzey Amerika'daki Hawaii ve Guam da dahil ABD'nin Asya-Pasifik'teki tüm askeri üslerine saldırı pozisyonuna geçmeye hazır olduğu belirtildi.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'den gelebilecek saldırılara karşı Cuma günü de yeni askeri plan imzalamıştı.

Kuzey Kore geçen hafta da ABD'yi, Japonya ve Guam'daki üslerini vurmakla tehdit etmişti.