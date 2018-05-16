Kuzey Kore, Güney'le yüksek düzeyli görüşmeleri askıya aldı

ABD ve Güney Kore'nin ortak gerçekleştirdiği askeri tatbikatını 'provokasyon' olarak niteleyen Kuzey Kore, Güney'le ile yaptığı yüksek düzeyli müzakereleri askıya aldı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donal Trump arasında planlanan zirvenin de iptal edilebileceği duyuruldu.

Sputnik'in Güney Kore haber ajansı Yonhap'a dayandırdığı habere göre, Güney Kore ve ABD arasında devam eden 'Max Thunder' adlı ortak askeri tatbikatı Kuzey tarafı 'provokasyon' olarak niteledi.

Nisan ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasındaki görüşmenin devamı olan ve yarın (16 Mayıs) sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde yapılması yapılması planlanan yüksek düzeyli görüşmeler askıya alındı.

"Bizi hedef alan tatbikat, Panmunjom Deklarasyonu'na karşı alçakça bir meydan okuma"

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'dan yapılan açıklamada, "Güney Kore'de yapılan ve bizi hedef alan tatbikat Panmunjom Deklarasyonu'na karşı alçakça bir meydan okuma ve Kore Yarımadası'ndaki olumlu siyasi gelişmeye karşı kasıtlı bir askeri provokasyon" dendi.

Kuzey Kore, çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Güney Kore görüşmesini iptal ederken ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmenin de iptal edilebileceğini duyurdu.