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Dünya

Kuzey Kore: Güney Kore'yi yok etmek bizim için çocuk oyuncağı

Güney Kore’nin ABD ile yaptığı tatbikata tepki

06 Temmuz 2017 20:30

Kıtalararası balistik füze denemesi yaptığını açıklayarak tüm dünyada gündeme oturan Kuzey Kore, “düşman kardeşi” Güney Kore’nin ABD ile yaptığı tatbikata tepki göstererek Güney Kore’yi yok etmenin “çocuk oyuncağı” olduğunu belirtti.

Kuzey Kore salı günü ABD’de Alaska’yı vurabilecek bir balistik füzeyi başarıyla denediğini duyurmuş, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un da ABD’nin Bağımsızlık Günü’ne denk gelen füze denemesini “ABD’li p.çlere hediye” olarak nitelemişti. 

Denemeye sert tepki gösteren ABD ise gerekirse Kuzey Kore’ye karşı askeri güç kullanabileceklerini belirtmişti. ABD ve Güney Kore, deneme sonrasında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In’in çağrısıyla füze savunma sistemini denemek amacıyla bir tatbikat düzenlemişti.

Kuzey Kore’nin propagandadan sorumlu organı Ulusal Barış Komitesi, Güney Kore’yi “kukla gangsterler” olarak nitelediği açıklamada, “Bizim için kuklaları yok etmek bir çocuk oyuncağı. Şu anda ABD’yi bile yok edebilecek durumdayız” ifadesini kullandı. 

 

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Kim Jong unKuzey KoreGüney KoreABDMoon Jae Inbalistik füzeAlaska

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