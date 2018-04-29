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BBC Türkçe

Kuzey Kore: Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılabiliriz

Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi Başkanı'nın, gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'na katılabileceklerini açıkladığı belirtildi. Kuzey ve Güney Koreli yetkililerin konuyu görüşmek üzere 9 Ocak'ta bir araya gelmesi bekleniyor.

29 Nisan 2018 20:30

Kuzey Koreli Olimpiyat yetkilisi, gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'na katılabileceklerini açıkladı.

Kuzey Kore'nin Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Chang Ung'un açıklamayı, bugün Pekin Uluslararası Havalimanı'nda yaptığı belirtildi.

Japon Kyodo haber ajansı, Chang'ın konuyu görüşmek üzere İsviçre'ye gittiğinin düşünüldüğünü duyurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında, Güney Kore'deki Kış Olimpiyatları'na katılımla ilgili olumlu mesaj vermiş, ardından Seul, Pyongyang'a üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.

Pyongyang bu teklife de olumlu yanıt vermişti. Görüşmenin 9 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

Gelişmenin, Çin'de Aralık ayı sonunda spordan sorumlu Güney ve Kuzey Koreli yetkililer arasında gerçekleşen görüşmelerden sonra yaşandığına inanılıyor.

Kış Oyunları, 9-25 Şubat arası Ganwon kentine bağlı Pyeongchang bölgesinde düzenlenecek.

Kuzey ve Güney arasındaki son üst düzey görüşme, 2015'te, ortak sanayi bölgesi Kaesong'da yapılmıştı.

Görüşmelerde herhangi bir karara varılamamış, taraflar toplantının içeriğiyle ilgili de kamuoyuna herhangi bir bilgi vermemişti.

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