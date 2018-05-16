Kuzey Kore, Güney Kore ile gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeyi iptal etti

Kuzey Kore çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan Güney Kore görüşmesini iptal etti. Kuzey Kore tarafından ABD Başkanı Donald Trump ile planlanan görüşmenin de iptal edilebileceği duyuruldu. ABD Dışişleri yetkilisi ise henüz Kuzey Kore'den böyle bir konu iletilmediği açıklamasında bulundu.

AP'nin Güney Kore'nin Yonhap Haber ajansına dayanarak verdiği habere göre, Kuzey Kore, Güney Kore ile çarşamba günü yapılması planlanan görüşmeyi iptal etti.

Kuzey Kore ayrıca ABD ile Güney Kore arasında süren askeri tatbikatlar nedeni ile ABD ile yapılacak görüşmeyi de iptal etme tehdidinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise, Kuzey Kore'den planı değiştirecek bir açıklama gelmediğini belirtti.

Kuzey Kore ve Güney Kore'nin çarşamba günü bir sınır köyünde bir araya gelmesi ve sınır gerilimini azaltacak önerileri görüşmesi bekleniyordu.

Ayrıca Kore savaşı nedeniyle, Kuzey ve Güney'de ayrı düşen ailelerin durumları da görüşülecek konular arasındaydı.

Yonhap Ajansı, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın, Pyongyang yönetiminin Çarşamba günü gerçekleştirilecek görüşmeyi iptal ettiği haberini geçtiğini duyurdu.

Kuzey ve Güney görüşmesinin iptali dışında, Pyongyang'ın ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un arasında önümüzdeki ay için gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi de sorguladığı belirtildi.

ABD ve Güney Kore arasındaki askeri tatbikat Cuma günü başlamıştı.

Öte yandan, Pentagon sözcüsü tatbikatların, "Foal Eagle 2018 ve Max Thunder 2018" isimli tatbikatlar olduğunu ve 14-25 Mayıs arasında düzenlenmesinin rutin olarak önceden planlandığını açıkladı.