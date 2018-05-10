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BBC Türkçe

Kuzey Kore gözaltındaki üç ABD vatandaşını serbest bıraktı

Kuzey Kore'nin bu adımı, ABD Dışişleri Bakanı Pompei'nin yaptığı ziyaretin ardından geldi. Amerikalıların serbest bırakıldığını ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından duyurdu.

10 Mayıs 2018 04:12

Kuzey Kore, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyareti sonrası gözaltındaki üç ABD vatandaşını serbest bıraktı.

Haberi, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından duyurdu.

Pyongyang'ın bu adımı, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yıl sonunda yapması beklenen görüşme öncesi iyi niyet göstergesi olarak görüldü.

Trump Twitter mesajında "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun herkesin karşılamak için sabırsızlandığı üç harika beyefendi ile dönüş yolunda olduğunu söylemekten memnuniyet duyuyorum. Sağlıkları yerinde görünüyor" dedi.

Trump ayrıca, Kim Jong-un ile görüşmesinin tarihi ve yerinin de belirlendiğini ve üç gün içinde açıklanacağını ifade etti.

Beyaz Saray, Kuzey Kore'de gözaltında tutulan ABD vatandaşları Kim Hak-song, Tony Kim ve Kim Dong-chul'un 'yardım almadan' uçağa bindiklerini duyurdu.

ABD vatandaşları, devlet karşıtı faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmış, çalışma kamplarına gönderilmişti.

Pompeo ile seyahat eden gazeteciler, görüşmenin 90 dakika sürdüğünü bildirdi.

Güney Kore devlet başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Amerikalıların serbest bırakılmasının müzakereler öncesi 'olumlu etki yaratacağını' söyledi.

Güney Kore sözcüsü Yoon Young-chan, Kuzey Kore'nin altı Güney Koreli tutsağı da serbest bırakacağını duyurdu.

Kuzey Kore İnsan Hakları Komitesi'nin verilerine göre, Kuzey Kore'de haklarında herhangi bir yasal işlem yürütülmeyen 120 bin tutsak olduğu düşünülüyor.

Muhalifler, ülkede Güney Kore DVD'leri izlemekten, ülkeden kaçmaya çalışmaya kadar çok farklı suçlamalarla insanların hapse atılabileceğini söylüyor.

Siyasi tutuklular genelde başka hapishanelere gönderiliyor, bu da çoğunlukla madencilik ve ağaç kesme gibi ağır fiziksel faaliyetlerin zorunlu olduğu çalışma kampları oluyor.

Amerikalı misyoner Kenneth Bae, sağlığı yerinde olmamasına rağmen haftanın altı günü çiftlikte çalışmaya zorlanmıştı.

Serbest bırakılan son Amerikalı Otto Warmbier de otele ait bir işaret panosunu çalmaktan gözaltına alınmış, geçen sene ağır hasta halde serbest bırakılmıştı. Warmbier serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

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