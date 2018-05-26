Kuzey Kore görüşmesini iptal etmişti, Trump yine fikir değiştirdi: Ne zaman ve ne şekilde olursa hazırız

Önceki gün Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a mektup yazarak 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılamayacağını bildiren ABD Başkanı Donald Trump, dün de görüşmenin aynı gün, aynı yerde gerçekleştirilebileceğini belirtti. Trump “Ne olacağını göreceğiz. Şu an onlarla konuşuyoruz. 12’sinde bile olabilir... Bunu yapmak istiyoruz” dedi. ABD başkanı hâlâ “ne zaman ve ne şekilde olursa” görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

ABD Başkanı’nın Kuzey Kore liderine yazdığı ve dün Beyaz Saray’ın yayımladığı mektupta; Trump, Kim Jong-un’un son dönemde yaptığı düşmanca ve öfkeli açıklamalar yüzünden iptal kararı aldığını belirtmişti.

Kuzey Kore: Görüşmeye hazırız

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Kye-gwan, Trump’ın kararının “çok üzücü” olduğunu söyledi. Trump, zirveyi Kuzey Kore’nin gösterdiği “açık düşmanlık” nedeniyle iptal ettiğini söylemişti. Zirve, görevdeki bir ABD Başkanı’nın bir Kuzey Kore lideriyle buluşacağı ilk görüşme olacaktı. 12 Haziran’da Singapur’da yapılması öngörülen görüşmenin detayları net değildi, ancak Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması ve gerilimin azaltılmasına odaklanılması bekleniyordu.

Trump’ın görüşmeyi iptal kararından saatler önce, Kuzey Kore ülkenin tek nükleer silah deneme tesisini yıkma vaadinin yerine getirildiğini açıklamıştı. Trump, iptal kararını Kim Jong un’a hitaben yazılan bir mektupla açıklamıştı. Daha sonra da ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Kuzey Kore’de “büyük bir iyi niyet eksikliği” olduğunu söylemişti. Yetkili, Pyonyang’ın verdiği bir dizi sözü tutmadığını ve zirve öncesi Beyaz Saray’ın Kuzey Koreli diplomatlarla görüşmek için gittiği Singapur’da gönderdiği yetkiliyle görüşmeye gelmediğin söylemişti. Yetkili “Kuzey Koreliler gelmedi. bizi ektiler” dedi. Trump Kim’e hitaben yazdığı mektupta, 12 görüşmeyi Kuzey Kore’nin son açıklamasında yer alan “öfkeli ve düşmanca ifadeler” nedeniyle iptal ettiğini belirtmişti.

Trump’ın sözleri

ABD Başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında da “Kuzey Kore aptalca hamlelerde bulunursa” ABD ve müttefiklerinin hazır olduğunu söyledi. Kuzey Kore’ye yönelik “maksimum baskının” devam edeceğini belirten Trump, “ABD’nin güvenliğini asla tehlikeye atmayacağız” dedi. Trump, Kim’e hem kendisi hem de halkı için doğru olanı yapması çağrısında bulundu.

Japonlar çok memnun

Japonya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a mektup yazarak, 12 Haziran’da iki lider arasında Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmesini anlayışla karşıladığını açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD Başkanı Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeyi iptal etme kararına Japonya’nın “destek” verdiğini belirtti. Japonya Hükümet Sözcüsü ve Kabine Baş Sekreteri Yoshihide Suga, zirvenin ancak Kuzey Kore’nin nükleer ve füze programını terk etme ve Kuzey’in kaçırdığı Japon vatandaşlar konusunda ilerleme sağlaması durumunda yararlı olacağını vurguladı. Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono da Trump’ın kararını “anladıklarını” belirterek “herhangi bir İlerleme sağlamayacaksa böyle bir zirve düzenlemek anlamsız.” diye konuştu. Kono, Kuzey’in nükleer silahlardan arınması ve kaçırılan Japon vatandaşları konusunda Washington ile iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.