-Kuzey Kore görülmemiş çapta askeri törenlere hazırlanıyor SEUL (A.A) - 30.01.2012 - Resmi verilere göre 17 Aralık 2011'de hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong İl ve babası, ülkenin kurucusu, "ebedi lider" Kim İl Sung'un doğum günleri nedeniyle, Kuzey Kore'nin şimdiye kadar görülmemiş çapta askeri törenlere hazırlandığı bildirildi. Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın adını açıklamak istemeyen Güney Koreli bir yetkiliye dayanarak verdiği haberde, kara, deniz ve hava birliklerine bağlı çok sayıda askerin Pyongyang yakınlarındaki Mirim askeri üssünde aylardan bu yana eğitim yaptıkları belirtildi. Yetkili, askeri geçit töreninin Kim İl Sung'un 100. doğum günü olan 15 nisanda veya Kuzey Kore ordusunun kurulduğu 25 nisanda düzenlenebileceğini kaydetti. JoongAng Ilbo gazetesinin haberinde ise, bu geçit töreninin ülkede şimdiye kadar düzenlenecek en büyük tören olabileceği ve Kim Jong-Il'in doğum günü olan 16 şubat için planlandığı belirtildi. Güney Kore savunma bakanlığının bu haberler hakkında yorumda bulunmadığı bildirildi.