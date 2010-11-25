Kuzey Kore: Gerekirse yine vururuz

T24

Saldırıdan ABD de sorumlu

Güney Kore ABD ile tatbikat yapıyor



Güney özür bekliyor

Kuzey Kore, "kendini korumak için, gerekirse yine ateş açmaya hazır olduğunu" bildirdi.Kuzey Kore hükümeti yayımladığı yazılı açıklamada, Salı günü Güney ve Kuzey Kore arasında karşılıklı ateş açılmasından, Güney Kore'nin sorumlu olduğunu, Güney Kore askeri güçlerinin, iki ülke arasında tartışmalı sularda yaptığı bir tatbikat sırasında Kuzey Kore'ye çok yakın bir adadan ateş açtığını belirtti. Açıklamaya göre, söz konusu ada, iki Kore'nin de görüş alanına giriyor.Kuzey Kore'nin kendini kontrol etmek için "insanüstü bir çaba" harcadığı belirtilen açıklamada, Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadasındaki barış ve istikrarın korunmasına büyük önem verdiğini ama nefsi müdafaa için Kuzey Kore topçu bataryalarının yine ateş açmaya hazır olduğunu vurgulandı.Kuzey Kore hükümeti, Salı günü gelişen ve iki Kore arasında gerginliği artıran olayda ABD'nin de sorumluluk payı bulunduğunu bildirdi.Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından yayımlayan mesajında, Kuzey Koreli üst düzey askeri bir yetkili, Çin ve Kore Yarımadasını ayıran Sarıdeniz'in ''bir barut fıçısı'' haline geldiğini, çatışma riskinin hep yüksek olduğunu, bu durumdan da ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti.Üst düzey askeri yetkili mesajında, "ABD sorumlu, çünkü iki Kore arasındaki savaşın bitiminde (1950-53), iki Kore'yi ayıran sınır çizgisini tek taraflı olarak çizen ABD'nin ta kendisidir" ifadesini kullandı.Yetkili mesajında, "Böylece, ABD Salı günkü karşılıklı ateş açılma olayındaki sorumluluğundan kaçamaz" vurgusu yaptı.Güney Kore ise ABD ile bu ay içinde yapacağı ortak askeri tatbikatla Kuzey Kore'ye "açık bir mesaj" vermeyi hedefliyor.Güney Kore Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, "ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'la yapılan telefon görüşmelerinde, tatbikat aracılığıyla Kuzey Kore'ye son olaylara ilişkin açık bir mesaj verebileceğimizi kararlaştırdık" dedi.Dışişleri Bakanlığından bir başka yetkili de Seul'ün, Pyongyang'a karşı BM Güvenlik Konseyi'ne sunacağı bir dizi önlem üzerinde çalıştığını söyledi.Güney ve Kuzey Kore arasında karşılıklı ateş açılmasıyla patlak veren gerginliğin ardından ABD'nin nükleer uçak gemisi USS George Washington Kore sularına doğru hareket etmiş, Seul'deki Amerikalı yetkililer geminin, Güney Kore ile pazar günü başlayacak tatbikata katılmak üzere Tokyo'nun güneyindeki bir donanma üssünden yola çıktığını belitmişti.Bu arada Güney Kore meclisi, Kuzey Kore'nin saldırısını kınayan bir kararı bugün oy çokluğuyla kabul etti.Parlamentonun bütün üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, milletvekilleri 1'e karşı 261 oyla BM Sözleşmesi ve iki ülke arasındaki anlaşmaları ihlal eden Kuzey Kore'yi kınayan bir kararı onayladı.Oylamada, 9 milletvekilinin çekimser oy kullandıkları belirtildi. Kararda ayrıca Kuzey Kore'den, saldırıdan dolayı özür dilemesi istendi ve hükümete, Kuzey'in gelecekteki provokasyonlarına karşı sert ve ivedi eyleme geçmesi çağrısında bulunuldu.