-KUZEY KORE: GEREKİRSE YİNE ATEŞ AÇARIZ PYONGYANG (A.A) - 25.11.2010 - Kuzey Kore, "kendini korumak için, gerekirse yine ateş açmaya hazır olduğunu" bildirdi. Kuzey Kore hükümeti yayımladığı yazılı açıklamada, Salı günü Güney ve Kuzey Kore arasında karşılıklı ateş açılmasından, Güney Kore'nin sorumlu olduğunu, Güney Kore askeri güçlerinin, iki ülke arasında tartışmalı sularda yaptığı bir tatbikat sırasında Kuzey Kore'ye çok yakın bir adadan ateş açtığını belirtti. Açıklamaya göre, söz konusu ada, iki Kore'nin de görüş alanına giriyor. Kuzey Kore'nin kendini kontrol etmek için "insanüstü bir çaba" harcadığı belirtilen açıklamada, Kuzey Kore'nin, Kore Yarımadasındaki barış ve istikrarın korunmasına büyük önem verdiğini ama nefsi müdafaa için Kuzey Kore topçu bataryalarının yine ateş açmaya hazır olduğunu vurgulandı. -"ABD DE SORUMLU"- Kuzey Kore hükümeti, Salı günü gelişen ve iki Kore arasında gerginliği artıran olayda ABD'nin de sorumluluk payı bulunduğunu bildirdi. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından yayımlayan mesajında, Kuzey Koreli üst düzey askeri bir yetkili, Çin ve Kore Yarımadasını ayıran Sarıdeniz'in ''bir barut fıçısı'' haline geldiğini, çatışma riskinin hep yüksek olduğunu, bu durumdan da ABD'nin sorumlu olduğunu belirtti. Üst düzey askeri yetkili mesajında, "ABD sorumlu, çünkü iki Kore arasındaki savaşın bitiminde (1950-53), iki Kore'yi ayıran sınır çizgisini tek taraflı olarak çizen ABD'nin ta kendisidir" ifadesini kullandı. Yetkili mesajında, "Böylece, ABD Salı günkü karşılıklı ateş açılma olayındaki sorumluluğundan kaçamaz" vurgusu yaptı. -GÜNEY KORE'DEN ASKERİ GÜÇ TAKVİYESİ- Güney Kore'nin Sarıdeniz'de yer alan ve Kuzey Kore'ye yakın 5 adasında bulunan askeri güçlerini takviye edeceği bildirildi. Güney Kore Devlet Başkanlığının üst düzey sözcüsü Hong Sang-Pyo yaptığı açıklamada, "Sarıdeniz'de, Güney Kore'nin kuzeybatısında bulunan ve Kuzey Kore'ye yakın 5 adamızda konuşlandırılmış askeri birliklerimizi belirgin bir şekilde güçlendireceğiz" dedi. Sözcünün bu açıklamasını, Kuzey Kore hükümet yetkililerin, "Kuzey Kore'nin, gerekirse kendini korumak için, yine ateş açmaya hazır olduğunu" bildiren yazılı açıklamasından sonra yaptığı belirtiliyor. -ÇİN: HER TÜRLÜ ASKERİ TAHRİKE KARŞIYIZ- Çin Başbakanı Ven Ciabao, Kore Yarımadasında tırmanan gerginliğin ardından, ülkesinin "her türlü askeri tahrike" karşı olduğunu beyan etti. Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Başbakan Ven Ciabao'nun sözleri, Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna aktarıldı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamasında Ven, Çin'in kararlı bir şekilde, Kore Yarımadasındaki barış ve istikrarın korunmasından yana olduğunu belirtti. Şu an ki durumun "karanlık ve karmaşık" olduğunu kaydeden Ven, tarafların çok itidalli davranmaları, uluslararası camianın da gerginliği azaltmak için daha fazla çaba sarfetmesi gerektiğinin altını çizdi. Ven, istikrarı korumanın en iyi yolunun Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması hedefleyen altılı görüşmelere yeniden başlamak olduğunu savundu.