'Kuzey Kore füze fırlattı' mesajı twitter'ı karıştırdı

"Kuzey Kore her an füze denemesi yapabilir" açıklaması yapldığı an yapıldığı sırada Japonya'da bir kent yönetiminin resmi twitter hesabından "Kuzey Kore bir füze fırlattı" denildi. Japonya'da Yokohama kent yönetiminin resmi Twitter hesabı "@yokohama_saigai" tarafından atılan mesaj kısa zaman içinde paniğe sebep oldu.

Söz konusu Twitter mesajı kısa bir sürede binlerce kişi tarafından paylaşılınca başta Japonya olmak üzere bölgedeki ülkelerde paniğe neden oldu. Kısa bir süre içerisinde 36 bin kişi tweet atılan hesabı takip etmeye başladı.

Paniğe neden olan Yokohama kent yönetimi, söz konusu mesajı hazırladıklarını ancak yanlışlıkla yayına verildiğini açıkladı. Mesajı attıklarının farkında olmadıklarını iddia eden Yokohama kent yönetiminden bir yetkili, "Takipçilerimizden birisi telefonla arayınca, hatanın farkına vardık" dedi.

Tokyo'da patriot

Japonya hükümeti de, başkent Tokyo'daki bazı önemli yerlere Kuzey Kore'nin olası bir balistik füze denemesine karşı patriot füzeleri yerleştirdi.

PAC-3 olarak da bilinen füze savunma sistemlerinin Savunma Bakanlığı ve askeri üslere yerleştirildiği belirtildi. Japonya, Kuzey Kore'nin daha önceki füze denemelerinde de benzer önlemler almıştı.

Kuzey Kore'nin olası bir deneme için balistik füzelerini ülkenin doğusuna taşıdığı ileri sürülüyor.

Güney Kore, bu sabah "Kuzey Kore her an füze deneyebilir" açıklaması yapmıştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın bir yetkilisi, Kuzey Kore ordusunun Scud, orta menzilli Rodong ve kısa süre önce doğu sahiline taşıdığı füzelerle deneme yapabilecek durumda olduğunu iddia etti.