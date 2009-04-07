Kuzey Kore futbolcularını zehirlediler mi?

Kuzey Kore, geçen hafta 19. Dünya Kupası eleme maçı yaptığı Güney Kore'yi, futbolcularını maçtan önce "zehirlemekle" suçladı.



Kore Milli Takımı Teknik Direktörü Kum Jong Hun, 1 Nisan Çarşamba günü yaptıkları ve Güney Kore'ye 1-0 yenildikleri maçtan sonra, futbolcularının zehirlendiği iddiasında bulundu. Güney Kore ise iddiayı reddetti.



Kuzey Kore Futbol Federasyonu, futbolcuların "bozuk gıda" ile zehirlenmesinin, aralarındaki siyasal gerginlik giderek artan "Seul'un Pyongyang'a meydan okuması" olduğunu öne sürdü.



Federasyondan yapılan açıklamada, "futbolcuların maçtan önce kalkamamasının nedeninin, kasten kullanılan bozuk gıdadan olduğunun kuşku götürmediği" kaydedildi.



Teknik direktör Kim'in, 3 futbolcusunun zehirlendiğini gerekçe göstererek FIFA'dan maçın ertelenmesini ve tarafsız bir sahaya alınmasını istediği, ancak FIFA'nın bu isteği reddettiği de belirtildi. Kuzey Kore'nin evinde yapması gereken maçlar, Pyongyang yönetimi Güney Kore'nin milli marşının çalınmasına ve bayraklarına izin vermediği için Çin'in Şanghay kentinde yapılıyor.



Bu arada Güney Kore Futbol Federasyonu ise doktorların Kuzey Koreli futbolcuları muayene ettikleri ve ciddi bir sorunları olmadığını saptadıklarını bildirdi.