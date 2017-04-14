Kuzey Kore: Eğer ABD provoke etmeyi seçerse savaşa gideriz

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Han Song Ryol, ABD’nin gerginliği kışkırtmayı tercih etmesi halinde savaşa girmeye hazır olduklarını söyledi.

Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’ta Associated Press’e konuşan Han, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgede karışıklık çıkardığını ifade etti.

Trump’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımlara dikkat çeken ve ABD’nin savaş gemilerini bölgeye yönlendirdiğini hatırlatan Kuzey Koreli siyasetçi, “Eğer bunu seçerlerse savaşa gideriz” dedi.

Ülkesinin nükleer programını geliştirmeye devam edeceğini ve bir sonraki füze denemesini Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ne zaman isterse o zaman gerçekleştireceğini ifade eden Han, “ABD’nin düzenleyeceği bir saldırı ihtimali karşısında elimiz kolumuz bağlı beklemeyeceğiz” diye konuştu.

Bölgede sorun çıkaranın Kuzey Kore değil ABD ve Trump olduğunu savunan Han, Trump’ın selefi Barack Obama’dan daha ‘yırtıcı ve agresif’ bir politika yürüttüğünü de sözlerine ekledi.