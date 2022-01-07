Kuzey Kore, "düşman güçlerin faaliyetleri" nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na katılamayacaklarını açıkladı

NikkeiAsia’da yer alan habere göre, Kuzey Kore’nin Olimpiyat Komitesi ve Fiziksel Kültür ve Spor Bakanlığı, Çinli mevkidaşlarına bir mektup göndererek Pekin Kış Olimpiyatları’na katılamayacaklarını, organizasyona destek olmayı sürdürdüklerini açıkladı.

Kuzey Kore, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 2022’nin sonuna kadar yasaklanması nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları’na katılamıyor.

Yapılan açıklamada “Olimpiyatlar’da düşman güçlerin faaliyetleri ve dünyada etkili olan pandemi nedeniyle yer alamıyoruz ancak Çinli yoldaşlarımızı tamamen destekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Mektupta, Pekin Olimpiyatları’na diplomatik boykot kararı alan ABD ve müttefikleri eleştirildi.

ABD, Britanya, Avustralya ve Kanada, Çin’deki insan hakkı ihlalleri sebebiyle diplomatik boykot kararı almıştı.