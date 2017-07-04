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Dünya

Kuzey Kore: Dünyadaki herhangi bir yeri vurabiliriz

Trump'tan Kim'e: Bu adamın hayatıyla ilgili yapacağı daha iyi bir şeyi yok mu?

04 Temmuz 2017 13:12

Güney Kore ve Japonya, Pyongyang'ın ülkenin batısında yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Güney Kore, füzenin TSİ 02.40'ta fırlatıldığını belirtti.
Japonya ise Japon Denizi'ndeki ekonomik amaçlı kullanılmayan sularına düştüğünü bildirdi.

Kuzey Kore ise yaptığı açıklamada "Kıtalar arası uzun menzilli füze denememiz başarılı oldu" dedi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un gözetiminde yapılan bu denemenin ardından 'dünyadaki herhangi bir yeri vurabilecekleri' aktarıldı.

Devlet televizyonundan bu duyuruyu yapan kişi, Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığını, 39 dakika sonra hedefini vurduğunu belirtti.

Trump: Bu adamın hayatıyla ilgili yapacağı daha iyi bir şeyi yok mu?

Kuzey Kore'nin ABD'yi vurabilecek nitelikte füze geliştirmeye çalıştığı biliniyor. Bazı Batılı analistler bu füzenin Alaska'yı vurma kapasitesine sahip olabileceğini ancak ABD'nin diğer 48 eyaletine ulaşamayacağını düşünüyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise bu denemenin ardından attığı tweetlerinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'u kastederek, "Kuzey Kore bir füze daha fırlattı. Bu adamın hayatıyla ilgili yapacağı daha iyi bir şeyi yok mu? Güney Kore ve Japonya'nın buna bu kadar uzun bir süredir katlandığına inanmak zor. Belki Çin Kuzey Kore'ye ağırlığını hissettirir de bu saçmalığı hepimiz için sona erdirir!" dedi.

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