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Dünya

"Kuzey Kore, denizaltısıyla irtibatını kaybetti"

Kuzey Kore’nin birkaç gündür kaybolan denizaltını aradığı iddia edildi

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12 Mart 2016 03:03

 ABD'li yetkililerin dile getirdiği iddiaya göre Kuzey Kore, denizaltılarından biri ile hafta başına irtibatını kaybetti. Yetkililerin iddasına göre, Kuzey Kore donanması bir kaç gündür kaybolan denizaltıyı arıyor. 

Radikal’in Amerikan CNN kanalından aktardığı habere göre, konuyla ilgili ABD'li üç yetkili Kuzey Kore’nin, bu hafta başında bir denizaltısıyla olan irtibatını kaybettiğini ileri sürdü. Haberde, Kuzey Kore donanmasının birkaç gündür kaybolan denizaltıyı aradığı ve bunun ABD uydularından gelen bilgilerle de teyit edildiği kaydedildi. Ayrıca, denizaltı ile irtibatın kopmasının, denizaltının akıntıya kapılması mı yoksa batması sebebiyle mi olduğuna ilişkin bir bilginin olmadığı da belirtildi. 

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