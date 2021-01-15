Kuzey Kore, denizaltından fırlatılan balistik füzelerini dev bir geçit töreniyle tanıttı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer silah programını genişletme çağrılarının ardından Kuzey Kore'de denizaltıdan fırlatılan balistik füze ve diğer askeri araçların sergilendiği bir geçit töreni düzenlendi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kore Merkez Haber Ajansı denizaltından fırlatılan balistik füze ve çeşitli silahların tanıtıldığı geçit töreninden fotoğrafları yayımladı. Fotoğraflarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da konuşma yaptığı kareler görüldü.

Haberde denizaltından fırlatılan balistik füze "dünyanın en güçlüsü" ifadeleriyle tanıtıldı. Törende bulunan diğer silahlarla ilgili ise "bölgemiz dışından herhangi bir düşmanı tamamen yok edebilir" ifadeleri kullanıldı.

Sekiz gün süren Kore İşçi Partisi Kongresi'nde konuşan Kim, Washington'la diyaloğa açık olduğunu ancak Kuzey Kore'nin ABD düşmanlığıyla başa çıkabilmesi için askeri ve nükleer kapasitesini daha da artırması gerektiğini ifade etmişti. ABD'nin Kuzey Kore'nin "ana düşmanı" olduğunu yineleyen Kim, isim vermeden Joe Biden'ı kastederek, "ABD'de kim göreve gelirse, ülkenin temel yapısı ve düşmanca politikası asla değişmeyecek." demişti.