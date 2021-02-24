T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kuzey Kore'den yüzerek kaçan adam saatlerce Güney Kore sınırında dolaştı; görevliler fark etmedi

24 Şubat 2021 10:33

Kuzey Kore'den kaçan bir adamın Güney Kore sınırına geçerek fark edilmeden saatlerce sınır boyunca yürüyebilmesi Güney Kore ordusuna yönelik tepkilere neden oldu. 

The Guardian'da yer alan habere göre, mayo ve paletleri olan bir adam yüzere Güney Kore sınırına girdi. Güney Kore sınırı boyunca altı saatten uzun bir süre boyunca yürüyen adamı hiçbir sınır görevlisi fark etmedi. 

Sınırı geçen adam saatler sonra bir görevli tarafından güvenlik kamerasında tespit edildi. Sınırı geçen kişi için yakalama operasyonu başladığında iki kere çalan alarma dikkat etmeyen askerler harekete geçmedi. 

Yonhap haber ajansına konuşan bir ordu yetkilisi "Sınırı korumakla görevli yetkililer görevlerini yerine getirmekte başarısız oldu" dedi. 

Olayla ilgili yapılan soruşturmada sınırın güvenlik kameralarını takip etmekle görevli gardiyanın bir teknik sorunla uğraştığı, alarmları da teknik sorunla bağlantılı sandığı ortaya çıktı. 

Yetkililer Kuzey Kore'den kaçan adamın adını vermedi ancak balıkçılıkla uğraştığı ve 20'li yaşlarında olduğu belirtildi. 

 

kuzey koregüney koresınırgörevligüvenlikyetkili
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24