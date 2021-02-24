Kuzey Kore'den yüzerek kaçan adam saatlerce Güney Kore sınırında dolaştı; görevliler fark etmedi

Kuzey Kore'den kaçan bir adamın Güney Kore sınırına geçerek fark edilmeden saatlerce sınır boyunca yürüyebilmesi Güney Kore ordusuna yönelik tepkilere neden oldu.

The Guardian'da yer alan habere göre, mayo ve paletleri olan bir adam yüzere Güney Kore sınırına girdi. Güney Kore sınırı boyunca altı saatten uzun bir süre boyunca yürüyen adamı hiçbir sınır görevlisi fark etmedi.

Sınırı geçen adam saatler sonra bir görevli tarafından güvenlik kamerasında tespit edildi. Sınırı geçen kişi için yakalama operasyonu başladığında iki kere çalan alarma dikkat etmeyen askerler harekete geçmedi.

Yonhap haber ajansına konuşan bir ordu yetkilisi "Sınırı korumakla görevli yetkililer görevlerini yerine getirmekte başarısız oldu" dedi.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada sınırın güvenlik kameralarını takip etmekle görevli gardiyanın bir teknik sorunla uğraştığı, alarmları da teknik sorunla bağlantılı sandığı ortaya çıktı.

Yetkililer Kuzey Kore'den kaçan adamın adını vermedi ancak balıkçılıkla uğraştığı ve 20'li yaşlarında olduğu belirtildi.