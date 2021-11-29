Kuzey Kore'den kaçmıştı; Çin'de tutulduğu hapishaneden de kaçan adam 40 günün sonunda yakalandı

Kuzey Kore'den Çin'e kaçtığı için bulunduğu hapishaneden kaçan Kuzey Koreli Zhu Xianjian, 40 gün sonra yakalandı.

BBC'de yer alan habere göre, 2013 yılında Kuzey Kore'den Çin'e kaçtığı için hapis cezası alan Zhu Xianjian, kaldığı hapishaneden kaçtı. 40 gün boyunca aranan Zhu, Çin polisi tarafından yakalandı.

Yetkilililer, Zhu'yu bulmak için bilgi verenlere 700 bin yuan para ödülü verileceğini söylemişti.

Mahkeme belgelerine göre, Zhu 2013 yılında Kuzey Kore ve Çin'i ayıran bir nehirden geçmiş, bölgedeki bazı evleri soymuştu. Kendisini fark eden bir kadını da bıçaklayarak kaçmaya çalışmıştı.