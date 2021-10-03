Kuzey Kore'den füze denemeleri üzerine toplanan BMGK'ya tepki: Çifte standart uygulanıyor

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Pyongyang'ın füze deneme testlerini görüşmek üzere konsey toplantısı düzenlemesine tepki gösterdi.

Kuzey Kore devlet medyasına göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin BM ülkeleri arasında "çifte standart" uyguladığını belirten bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Kuzey Kore'nin egemenliğine zarar verildiğini ekledi.

Pyongyang'ın bir ay içinde üç füze denemesi gerçekleştirdi. Ülkede, hipersonik füze, yeni tip güdümlü füze ve trenden atılan balistik füze sistemini denenmişti.