Kuzey Kore'den Biden'ın nükleer açıklamalarına tepki; Washington düşmanca politikalarını sürdürüyor"

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kongre'de yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin nükleer programının tehdit unsuru oluşturduğunu, diplomasiyle çözüleceğini söylemesinin ardından Kuzey Kore, ABD'yi düşman politika uygulamakla ve yapay bir diplomasi uygulamakla suçladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'nın ABD İşleri Genel Direktörü Kwon Jong Gun, Biden'ın Kongre konuşmasında yaptığı açıklamaların ardından ABD diplomasisinin 'sahte' olduğunu, 'düşmanca adımlarının üzerini örtmek için' kullanıldığını söyledi.

"Biden'ın konuşması tahammül edilemez ve büyük bir hataydı" diyen Kwon, "Açıklamaları açık bir şekilde ABD'nin son yarım yüz yıldır Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca politikalarını sürdüreceğini gösteriyor" diye devam etti.

Yapılan başka bir açıklamada ise Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Washington'ın Kuzey Kore'de insan hakları durumunu eleştirerek, ülkenin liderliğinin onuruna hakaret ettiğini savundu.