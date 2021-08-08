Kuzey Kore'de sel: Kim Jong-un ordudan yardım istedi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduyu son zamanlarda şiddetli yağışların vurduğu bölgelerde yardım çalışmaları yapmaya çağırdı.

Devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Kuzey Kore'de selden etkilenen 1000'den fazla ev hasar gördü. Yaklaşık 5 bin kişi tahliye edilirken, tarım arazilerinin hasar görmesiyle, ekonomik kriz ve gıda kıtlığı endişeleri gündeme geldi.

Haziran ayında, gıda bağlamında ülkenin "gergin" bir durumla karşı karşıya olduğunu söyleyen Kim Jong-un, tarım sektörünün geçen yıl sele neden olan tayfunlar nedeniyle tahıl hedeflerini karşılayamadığını ve bunun büyük ölçüde bu yılki hasada bağlı olacağını söylemişti.