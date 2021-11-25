"Kuzey Kore'de deri trençkot giyen insanlar Kim Jong-un'u taklit etmemeleri konusunda uyarılıyor"

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Kuzey Kore'de yetkililerin deri trençkot giyen vatandaşların ülkenin lideri Kim Jong-un'un stilini taklit etmemeleri konusunda uyarıldıkları belirtildi.

ABD merkezli bağımsız haber ajansı Radio Free Asia'nın haberine göre deri trençkotlar Kuzey Kore'de 2019'da Kim'in giymeye başlamasının ardından popülerleşti. Habere göre Çin'den getirilen bu trençkotları ilk başta sadece varlıklı insanlar alabilirken, bir süre sonra Kuzey Kore'deki tekstilciler de sahte deriden bu trençkotlardan yapmaya başladı.

Ajansa konuşan kaynaklara göre bir süre sonra sokaklarda devriye gezen polis, bu trençkotlara el koymaya başladı.

Polisin gerekçe olarak Kim'i taklit etmenin onun 'otoritesini sorgulamak' olacağını söylediği ve bu trençkotları kimin giyebileceğine partinin karar verebileceğini ifade ettiği aktarıldı.