Kuzey Kore'de Covid vakaları hızla artıyor; ordu devreye girdi

Dünyanın geri kalanından iki yıl sonra ilk Covid vakalarını duyuran Kuzey Kore’de şu ana kadar 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un salgınla mücadele için orduyu devreye soktu.

Kuzey Kore devlet medyasına göre, Pyongyang’ın “ateş” semptomu olarak nitelediği rhaatsızlıkla bir milyondan fazla insanın hastalandığı belirtildi.

Aşılama oranının çok az olduğu Kuzey Kore’de ilk vakaların tespitiyle hızla kapanma önlemi alındı.

Durumun ciddiyetini gösteren bir örnek, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık çalışanlarının pandemi karşısında attığı adımları güçlü bir şekilde eleştirmesi oldu. Sağlık çalışanlarının ilaçları düzgün bir şekilde dağıtamadığı, eczaneleri 7/24 açık tutamadığını söyleyen Kim, orduyu devreye soktu.

Ordunun Covid karşısında ilaç dağıtımına yardım etmesi emredildi.