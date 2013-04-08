Kuzey Kore, Çin'i de kızdırdı

Kuzey Kore'ye tepki beklenmedik bir yerden geldi. Pyongyang'ı uyaran Çin, Kore yarımadasında savaş değil barış istediğini duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pekin'in sabrını zorladığı iddia edildi.



Çin Dişişleri Bakanlığı sözcüsü Hong Lei, Kore yarımadasında savaş değil barış istediklerini söyledi. Çin, Kuzey Kore ile yaşanan nükleer soruna çözüm bulmak için tüm tarafların sorumlu davranması gerektiğini de belirtti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dün yaptığı konuşmada Kuzey Kore'yi doğrudan hedef almasa da şu görüşleri dile getirmişti: "Bir devletin kendi egosunu tatmin etmek için bir bölgeyi ya da dünyanın geri kalanını kaosa sürüklemesine izin verilmemeli."

ABD'nin eski Pekin Büyükelçisi Jon Huntsman da, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu açıklamasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Kuzey Kore lideri, Pekin'in sabrını zorluyor" dedi.



'Dördüncü deneme' sinyali



Güney Kore de, Kuzey Kore'nin dördüncü nükleer denemesine hazırlandığına dair işaretlerin olduğunu açıkladı.

Güney Kore Birleşme Bakanı Ryoo Kihl-jae, Pyongyang yönetiminin nükleer deneme alanındaki 2 tünelinde hazırlık yaptığıyla ilgili istihbarat aldıklarını söyledi.

Milletvekillerinin Kuzey Kore'nin nükleer deneme alanındaki artan personel ve araç etkinliğiyle ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Ryoo, Pyongyang yönetiminin 12 Şubat'ta yaptığı nükleer denemede tünellerden birini kullandığını, kullanılmayan diğer tünelin hazır bekletildiğini belirtti.



BM'den 'provokasyon' uyarısı



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun da, Kuzey Kore'yi yeni nükleer deneme yapmaması için uyardı.

Hollanda ziyareti sırasında açıklama yapan BM Genel Sekreteri Ban, Kore yarımadasında gerilimin tırmandığı bu günlerde Kuzey Kore'nin yeni nükleer deneme yapmasının "provokatif" bir eylem olacağını söyledi.

Ban, Kuzey Kore'nin yeni nükleer deneme yapmasının BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali anlamına geldiğini de belirtti.