Kuzey Kore, Çin'deki vatandaşlarını geri çağırdı

Kuzey Kore yönetimi Çin'deki Kuzey Korelileri ülkelerine ''geri çağırmaya'' hazırlanıyor. Çin ile ekonomik ilişkileri geliştirmekten sorumlu üst düzey yetkili aynı zamanda Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un'un eniştesi Çang Sung-Taek'ın idamının üzerine böyle bir karar alındırğı belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kuzey Kore, Çin'in kuzeydoğusundaki Şenyang ve Dandong kentlerindeki Kuzey Korelileri geri çağırmıştı.Güney Koreli Yonhap haber ajansına bilgi veren kaynaklar, Pyongyang'ın Çin'deki tüm görevlilerini adım adım ülkeye geri çağırmayı planladığını söyledi.

Güney Koreli yetkililerin verdiği bilgilere göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong'un amacı potansiyel muhalifleri üzerinde baskı kurarak iktidarını pekiştirmek.Kuzey Kore'nin bu çağrısı, Çin ile ekonomik ilişkileri geliştirmekten sorumlu üst düzey yetkili Çang Sung-taek'in idamının ardından geldi.

Aynı zamanda Kuzey Kore liderinin eniştesi olan Çang'ın idam edilmesi uluslararası toplumda, nükleer silaha sahip ülkedeki istikrar konusunda kaygı yaratmıştı.

Çin tipi ekonomik reform tartışması

Kim Jong-un üzerinde büyük etki sahibi olduğu belirtilen Çang'ın ekonomik reformlardan yana olduğu ifade ediliyordu.

Görevlilerin Çin'den geri çağrılmasının arkasında da, Çin tipi ekonomik reformlara karşı duyulan direncin yer aldığı yolunda spekülasyonlar yapılıyor.

Ülkenin ikinci adamı olarak görülen Çang'ın ve en yakın iki yardımcısının idam edilmesinin ardından başka idamların da gerçekleşmiş olabileceği tahmin ediliyor.Uzmanlar, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve eniştesi arasındaki hesaplaşmanın, Kim’in iki yıllık iktidarındaki en büyük siyasi karışıklık olduğu görüşünde.

Bazı gözlemciler, Kim Jong-il'in kız kardeşi ile evli olan Çang'ı, perde arkasındaki asıl lider olarak görüyordu.