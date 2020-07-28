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Dünya

Kuzey Kore'de bir kente giriş çıkışlar tümüyle durduruldu, Güney Kore ile sınır kontrolleri arttı

28 Temmuz 2020 17:30

Kuzey Kore hükümeti, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasına karşı tedbir olarak Kaesong kentine giriş çıkışları tümüyle engellediği ve Güney Kore ile sınır kontrollerini artırdığını açıkladı.

Kentin farklı bölgelerinde Koronavirüs taramalarının başlatıldığı ve bölgeye test malzemeleri, koruyucu ekipman ve tıp malzemelerinin gönderildiği yönünde haberler var.

Güney Kore'den dönen bir vatandaşta Covid-19 şüphesi nedeniyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Pazar günü bölge için olağanüstü hal ilan etmişti.

Kuzey Kore'de henüz hiçbir vaka açıklanmadı.

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