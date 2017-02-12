Kuzey Kore balistik füze denemesi gerçekleştirdi

Kuzey Kore, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, ABD ziyareti devam ederken bir balistik füze denemesi gerçekleştirdi.

Güney Koreli yetkililer, füzenin, Japon Denizi istikametinde 500 kilometre havada kaldığını duyurdu.

Japon yetkiler, füzenin ülke sularına ulaşmadığını bildirdirirken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, denemeyi, "kesinlikle kabul edilemez" olarak tanımladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, "Amerika, müttefiki Japonya'nın yüzde 100 yanındadır" açıklaması yaptı.

Kuzey Kore, son yıllarda bölgede endişeye neden olan bir dizi nükleer deneme gerçekleştirdi.

Kuzey Kore yerel saatiyle Pazar günü 07:55'te fırlatılan ve 550 kilometre yüksekliğe ulaştığı açıklanan füzenin, orta menzilli Rodong füzesi olduğunun sanıldığı ifade edildi.

Güney Kore dışişileri füze denemesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin devam eden provokasyonları Kim Jong-un rejiminin mantıksız doğasının ve nükleer saplantısının bir göstergesi" ifadesini kullandı.

Japonya hükümetinden de Kuzey Kore'ye, "güçlü bir protesto" yapılacağı açıklandı.

Kuzey Kore ise füze denemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, geçtiğimiz hafta Güney Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında, Kuzey Kore'nin nükleer silah kullanması durumunda, misli ile karşılık göreceği uyarısını yapmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, Ocak ayında yaptığı bir konuşmada, ABD'ye ulaşabilecek nükleer başlıklı balistik füze geliştirmenin son aşamasında bulunduklarını ilan etmişti.

Donald Trump ise, Twitter hesabından "Bu olmayacak" diye yazmıştı.