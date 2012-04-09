Kuzey Kore atom bombası deneyecek

Bu ay fırlatacağını açıkladığı uzun menzilli roketi fırlatma rampasına yerleştiren Kuzey Kore'nin yeni bir atom bombası denemesi için hazırlık yaptığı iddia edildi.

ntvmsnbc'nin haberine göre; Güney Koreli bir hükümet yetkilisi dün yaptığı açıklamada, komşuları Kuzey Kore'nin ülkenin kuzey bölgesindeki Punggye-ri atom tesislerinde gizli bir atom bombası projesi yürüttüğünü açıkladı.

Söz konusu tesiste 2006 ve 2009 yılında atom bombası denemesi yapan Kuzey Kore'nin üçüncü bir atom bombası denemesi yapmak için yeraltında gizli bir tünel kazıdığı iddia edildi. Güney Koreli yetkili uydu fotoğraflarında tünel girişinde toprak ve kum yığınları görüldüğünü açıkladı.

Kuzey Kore'nin roketi görücüye çıktı

Kuzey Kore, uzun menzilli füze denemesi için ise hazırlıklarını açık yürütüyor. Dün roketin fırlatma rampasına yerleştirilmesi çalışmalarını yabancı basın mensupları da izledi. Gazeteciler, ülkenin kuzeybatısındaki Sohae Uydu İstasyonu'nda 91 tonluk Unha-3 roketinin hazırlıklarına tanıklık etti.

Japonya: Vururuz

ABD, roket fırlatılırsa Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar uygulama tehdidini sürdürüyor. Güney Kore ve Japonya da füzenin hava sahalarına girmesi durmunda vuracaklarını açıkladı. Çin ise tüm tarafları soğukkanlı hareket etmeye çağırıyor.

Kuzey Kore yetkilileri roketin taşıyacağı 100 kg ağırlığındaki bir uydunun yeryüzünün yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekeceğini, hava tahminleri için veri toplayacağını ve ülkenin eski liderlerine övgü marşları yayınlayacağını belirtti.

Gözlem uydusu fırlatacak

Kuzey Kore geçtiğimiz ay ülkenin kurucu lideri Kum İl Sung'un 100. doğum gününü kutlama etkinlikleri çerçevesinde bu ay uzaya gözlem uydusu fırlatacağını açıklamıştı. Aralarında ABD, Japonya ve Güney Kore'nin bulunduğu diğer ülkeler, uzun menzilli roket fırlatmanın BM kararlarının ihlali anlamına geleceğini belirterek, Pyongyang yönetiminden bu plandan vazgeçmesini talep etti. Bu ülkeler, uzaya uydu göndermenin uzun menzilli füze denemesine kılıf olabileceğinden endişe ediyor.