"Kuzey Kore, AstraZeneca'nın Covid-19 aşısını yan etkileri nedeniyle reddetti"

Güney Kore, Kuzey Kore'nin AstraZeneca'nın Covid-19 aşısının yan etkileri konusundaki endişeler nedeniyle planlanan sevkiyatları reddettiğini söyledi.

Yoksul ülkelere aşı yardımında bulunmak için kurulan Covax kapsamında Kuzey Kore'ye yaklaşık iki milyon doz AstraZeneca aşısı sağlanacağını belirtilmişti. Ancak, Güney Koreli yetkililer geçen ay, ilk dozların mayıs ayının sonunda beklendiğini ama uzun süren görüşmeler nedeniyle sevkiyatın ertelendiğini söyledi.

Kuzey Koreli yetkililer, aşı olan kişilerde nadir fakat ciddi kan pıhtılaşması olayları görülmesinin ardından AstraZeneca aşısı konusunda endişelendiklerini söylemişti.

Kuzey Kore, şu ana kadar herhangi bir Covid-19 vaka tablosu bildirmedi. Ancak ülkede, sınırların kapatılması ve yurt içi seyahatlerin kısıtlaması dahil olmak üzere katı pandemi önlemleri uygulandı.

INSS raporunda ayrıca, Kuzey Kore'nin Çin aşılarının etkili olmayabileceğine dair endişeleri olduğunu, ama ücretsiz olarak dağıtılacağı umulan Rus aşısına ilgi gösterdiği belirtildi.